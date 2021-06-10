РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 июн. В поселке Малаховка подмосковных Люберец провели работы по асфальтированию входной группы парка, сообщил заместитель главы администрации городского округа Михаил Криворучко.

«По просьбам жителей Малаховки привели в порядок входную группу парка «Летний театр». Асфальтирование выполнили в кратчайшие сроки. Теперь вход для посетителей парка стал безопасным и удобным», - отметил Криворучко.

Он подчеркнул, что работы по благоустройству парковых зон в округе будут продолжены.

«Уважаемые жители, свои предложения или замечания вы можете озвучить по телефону: 8(495)559-71-19 или отправить на электронную почту: mkrivoruchko@lubreg.ru», - подытожил он.