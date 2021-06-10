РИАМО - 10 июн. Около трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве за ближайшие три дня, сообщает «Вечерняя Москва».

«Сегодня достаточно дождливая погода, она продержится до завтрашнего дня. В целом в Москве в ближайшие трое суток выпадет порядка 21 мм осадков при месячной норме 75 мм», — сказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, к выходном погода улучшится — дожди приобретут локальный характер. В ближайшие праздничные выходные вероятность осадков сохранится.

Синоптик добавил, что ночью температура будет плюс 11-16 градусов, а днем — плюс 20-25 градусов.

В Московском регионе до 13:00 11 июня объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра и грозы.

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