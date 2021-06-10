РИАМО - 10 июн. В эти выходные жители Москвы и области смогут открыть полноценный купальный сезон, поскольку температура воды будет держаться в пределах 18-20 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ранее синоптик отметил, что 12-13 июня выглянет солнце, однако день не обойдется без локальных дождей и гроз. Дневная температура повысится до 20-25 градусов тепла.

Тишковец добавил, что в настоящий момент погода на улице портится, моросит дождь, а температура понизилась до 13,1 градуса.

По его словам, на столичный регион медленно наступает циклон черноморского происхождения, в связи с чем сохранится преимущественно пасмурная погода. Это предвещает дождь, а также холодный северо-восточный ветер скоростью 4-9 м/с. По этой причине в четверг температура в столице не поднимется выше плюс 17-20 градусов, а в Подмосковье - плюс 15-20 градусов.

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