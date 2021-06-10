РИАМО - 10 июн. Хакеры, успешно взломавшие систему электронного голосования Москвы во время общегородского голосования, получат вознаграждение в размере 2 млн рублей, сообщил зампред Общественной палаты столицы, глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

«Мои друзья согласились выставить хакерам премиальную сумму, если в ходе тестирования они смогут взломать систему или зайти в нее. Призовая сумма — 2 млн рублей, я собрал эту сумму. Если кто-то хочет присоединиться и поднять эту планку — нет вопросов. Мы выставляем (эту сумму - ред.) от имени штаба, поскольку это частные пожертвования», — сказал Венедиктов в ходе заседания штаба.

В прошлый раз хакерам не удалось внести изменения или взломать систему электронного голосования.

«Мы продолжим предыдущую практику. Если хакеры не преуспеют, то деньги получат журналисты, лучше всех освещавшие эту историю», — уточнил Венедиктов.

Он добавил, что Общественный штаб по наблюдению за выборами намерен направить мэру столицы Сергею Собянину просьбу провести этим летом пробное общегородское электронное голосование.

Ранее Венедиктов сообщал, что мобильное приложение для электронного голосования не будет использовано на выборах в столице в этом году. Оно работает, но требует тщательного тестирования по ряду параметров.

В Единый день голосования в сентябре проголосовать онлайн смогут жители шести субъектов РФ, среди которых Москва. Помимо выборов в Госдуму РФ, в столице также состоятся выборы в Мосгордуму и выборы муниципальных депутатов ряда районов.