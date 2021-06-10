РИАМО - 10 июн. Работу крупных торговых сетей хотят ограничить по выходным и в ночное время в ряде регионов России, чтобы выровнять конкуренцию с малым бизнесом в отрасли, пишет в четверг газета «Известия».

С таким предложением глава комитета Совета федерации по экономической политике Андрей Кутепов обратился к помощнику президента Максиму Орешкину. Сложность доступа товаров небольших производителей на полки в торговых сетях, а также доминирующее положение крупного ритейла являются главными проблемами отрасли розничной торговли.

Выходные дни и ночное время предложили отдать для торговли мелким предпринимателям.

Предлагается: запретить торговым сетям работать в выходной день или в режиме 24 часа, способствовать объединению малых торговых сетей в региональные ассоциации и союзы, сформировать закупочные кооперативы, распространять меры поддержки малого бизнеса на предпринимателей, работающих по франшизам крупных сетей, упростить доставку хлеба и хлебобулочных изделий до населения.

Местным производителям невыгодно продавать продукцию ритейлерам, да и те скорее всего не обратят внимания на мелких игроков. Ограничение торговли на выходных должно поднять интерес к ярмаркам и рынкам.