РИАМО - 10 июн. Жители Подмосковья смогут узнать у «виртуального эксперта» о том, какие льготы и выплаты им полагаются, онлайн-система доступна на региональном портале государственных услуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Виртуальный эксперт» определяет льготы и выплаты в зависимости от жизненной ситуации человека.

«Уже 20 тыс. жителей Московской области в этом году воспользовались «виртуальным экспертом» на региональном портале госуслуг. Всего же с момента запуска «виртуальный эксперт» помог 150 тыс. пользователей», – сказал министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Максим Рымар.

Для того, чтобы воспользоваться помощью онлайн-системы, необходимо ответить на ее вопросы на портале госуслуг. К вопросам «эксперта» относятся: категория получателя услуги, трудовая деятельность, место проживания, наличие инвалидности, а также детей.

После того, как пользователь закончит заполнять анкету, перечень мер социальной поддержки сформируется в автоматическом режиме. Кроме того, в списке указываются положенные госуслуги, ведомства, которые их предоставляют, а также сроки оказания.

На текущий момент право на меры социальной поддержки имеют 2,5 млн жителей Подмосковья, однако не все знают о том, на какую помощь им можно рассчитывать.

Свыше 1,5 млн заявлений подали на портал госуслуг Подмосковья с начала года>>