РИАМО - 10 июн. Порядка 40 нарушителей масочного режима выявлено в торговых галереях в «Афимолл-Сити» в центре столицы в ходе рейда в четверг, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Сергей Михайлов.

«Инспекторы ОАТИ совместно с сотрудниками полиции провели обследование торговых галерей в «Афимолл-Сити» на предмет соблюдения масочного режима. По результатам обследования выявлено 38 нарушений», — сказал Михайлов.

Он отметил, что за данное нарушение предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы. Штраф составляет 4 тыс. рублей.

Также инспекторы ОАТИ провели обследование в бизнес-центре башни «Федерация» на Пресненской набережной. Там выявили недостаточные меры по соблюдению требований по использованию средств индивидуальной защиты посетителями, а также требований социального дистанцирования.

«Администрация БЦ будет приглашена в инспекцию для составления протокола по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ», — отметил Михайлов.

Он напомнил, что штраф за соответствующие нарушения составляет до 300 тыс. рублей, а если в результате будет нанесен вред здоровью человека, то до 1 млн рублей.

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