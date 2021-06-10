РИАМО - 10 июн. Обучение для предпринимателей по программе акселератора креативных индустрий началось в столице, сообщается на сайте мэра Москвы.

В проекте 6 направлений: «Исполнительское искусство» (Performing Arts), «Мода и дизайн» (Fashion & Design), «Рекламные технологии» (AdTech), «Издательское дело/новые медиа» (Publishing/New Media), «Архитектура» (Architecture), «Искусство и музыка» (Art & Music).

«На участие в обучающей программе подано более 400 заявок. Самым популярным стал трек Fashion & Design («Мода и дизайн»), на него поступило более 230 заявок. В течение трех недель программы пройдет более 25 мероприятий, которые затронут востребованные предпринимателями темы», - сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

У участников будет 3 недели, чтобы узнать о технологическом предпринимательстве и венчурных инвестициях, инструментах продаж в промышленном секторе, эффективном нетворкинге, научиться формулировать и проверять бизнес-гипотезы для снижения рисков, а также анализировать целевую аудиторию.

Среди спикеров обучающей программы опытные эксперты: автор книги «Креативный класс» и мировой эксперт в сфере креативной экономики Ричард Флорида, основатель и руководитель издательского проекта Варя Веденеева, режиссер и создатель видео арт-проектов Анна Радченко и другие.

Мероприятия должны завершиться 26 июня.

Акселератор креативных индустрий включает в себя три программы: обучающую, акселерационную и постакселерационную.

Основная акселерационная онлайн-программа пройдет с 24 июня по 31 августа. Подать заявку на закрытую акселерационную программу можно до 23 июня. Зарегистрироваться для участия в обеих программах можно на сайте https://createdin.moscow/.

Эта программа рассчитана на 10 недель. В ней примут участие 90 московских компаний и индивидуальных предпринимателей, которые имеют готовый продукт, первый опыт продаж и команду из пары человек. Они получат квалифицированного наставника из отрасли, который окажет информационную и менторскую поддержку, а также системную помощь в запуске продаж.

В конце на демонстрационном дне участники программы покажут свои проекты экспертам и потенциальным партнерам.

После окончания программы поддержка не закончится. После доработки продукта команды в течение 1,5 месяцев проведут целевые B2B-сессии с потенциальными покупателями продукции.