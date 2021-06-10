РИАМО - 10 июн. В Подмосковье в 2020 году родилось на 6,5 тыс. больше детей, чем годом раньше, при этом уровень детской смертности в регионе снизился, сообщила заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

«Очень важно, что в 2020 году количество маленьких жителей Московской области не уменьшилось, а приросло. В Московской области родилось на 6,5 тыс. детей больше, чем в 2019 году», — сказала Голикова.

Она отметила, что детскому здравоохранению в Подмосковье уделяют особое внимание.

«Несмотря на это (пандемию - ред.) в РФ есть знаковые результаты. В 2020 году младенческая смертность снизилась на 8,2% и составила 4,5 на 1000 родившихся. Но в Московской области этот показатель по сравнению с 2019 годом снизился на 20% и составил 3,2% на 1000 родившихся», — подчеркнула Голикова.

По ее словам, на реализацию федерального нацпроекта «Здравоохранение» по развитию детского здравоохранения в регионе направляют более 17 млрд рублей. Еще около 6 млрд рублей добавляет федеральный бюджет.

В четверг заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль приняли участие в закладке первого камня на месте строительства Московской областной детской больницы в Красногорске.