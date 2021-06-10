РИАМО - 10 июн. В Подмосковье в 2020 году родилось на 6,5 тыс. больше детей, чем годом раньше, при этом уровень детской смертности в регионе снизился, сообщила заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.
«Очень важно, что в 2020 году количество маленьких жителей Московской области не уменьшилось, а приросло. В Московской области родилось на 6,5 тыс. детей больше, чем в 2019 году», — сказала Голикова.
Она отметила, что детскому здравоохранению в Подмосковье уделяют особое внимание.
По ее словам, на реализацию федерального нацпроекта «Здравоохранение» по развитию детского здравоохранения в регионе направляют более 17 млрд рублей. Еще около 6 млрд рублей добавляет федеральный бюджет.
В четверг заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль приняли участие в закладке первого камня на месте строительства Московской областной детской больницы в Красногорске.
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