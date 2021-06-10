РИАМО - 10 июн. Гостей и участников V Фестиваля народов России и стран Евразии «Русский мир» перевезут автобусы «Мострансавто», транспорт компании планируется задействовать 13 июня, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Курсирование автобусов «Мострансавто» пройдет в режиме шаттлов по специальным маршрутам. Услугами компании могут воспользоваться около 4 тыс. пассажиров.

В работе планируется задействовать 3 автобуса большого класса. Перед тем как транспорт выйдет на линию специалистам служб технического контроля предстоит проверить системы, которые влияют на безопасность и комфорт перевозок. Водители, которые сядут за руль автобусов, пройдут инструктаж по соблюдению ПДД. Сам транспорт дезинфицируют.

Фестиваль «Русский мир» посвящен 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. В текущем году гостей мероприятия ожидают экскурсии, мастер-классы, исторические реконструкции, концерты и другие мероприятия. В рамках программы посетители фестиваля узнают о национальных видах спорта, быте и культуре народов России.

Фестиваль текущего года приурочен ко Дню России и пройдет в Сергиевом Посаде 12-13 июня.