РИАМО - 10 июн. Более 100 куб. м электроприборов сдали жители Подмосковья в рамках акции «Сдай старую бытовую технику!» на площадках «Мегабак», сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Акция проходит на территории Подмосковья уже вторую неделю. Она работает по аналогии с предыдущей акцией по сбору изношенных шин. Жители могут привезти вышедшую из строя технику, сделать фото и получить подарки от компаний-переработчиков.

«Всего за время работы проекта «Мегабак» <...> жители Подмосковья сдали около 1 тыс. куб. м старой техники, и только в рамках акции сдано уже 10% от собранного ранее объема», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Он пригласил жителей также активно принимать участие в фотоконкурсе и за правильную утилизацию сломанных электроприборов получить в подарок новые.

Среди подарков за самые интересные и креативные фото есть микроволновые печи, мультиварка и электросамокат. Акция продлится до 30 июня.

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