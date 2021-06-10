РИАМО - 10 июн. На следующей неделе, 14 и 15 июня, в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ночью в эти дни ожидается плюс 10 - 15 градусов, днем плюс 20 - 25 градусов. Ветер переменных направлений достигнет 2-7 м/с.

11 и 12 июня ожидается кратковременный дождь, местами гроза.

11 июня в Подмосковье и столице до 13:00 будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра до 15-17 метров в секунду и грозы.

10 июня в Московском регионе облачно с прояснениями, в течение дня пройдут дожди, местами ожидается гроза. Порывы ветра при грозе могут усилиться до 17 м/с. Максимальная температура воздуха составит 19-21 градус тепла.

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