РИАМО - 10 июн. Кампания по временному трудоустройству подростков в Подмосковье в текущем году сможет охватить более 23 тыс. человек. В основном несовершеннолетние трудятся курьерами, делопроизводителями и подсобными рабочими, сообщила РИАМО заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

В минувшем году во временных работах были заняты более 13 тыс. несовершеннолетних жителей Подмосковья.

«В 2021 году запланирована более активная работа. Так, в текущем году в мероприятиях по временному трудоустройству примут участие свыше 23 тыс. несовершеннолетних», - сказала Каклюгина.

По ее словам, наиболее активно подростки устраиваются на работу в период летних каникул.

«Временная работа позволяет молодежи получить профессиональные навыки и лучше адаптироваться на рынке труда в будущем. Чаще всего подростки работают курьерами, делопроизводителями, помощниками библиотекаря, разнорабочими, помощниками воспитателя, подсобными рабочими, комплектовщиками и рабочими зеленого хозяйства», - уточнила Каклюгина.

Согласно Трудовому кодексу РФ, с 14-летнего возраста подростки могут официально устраиваться на легкую работу в свободное от учебы время. Трудоустройство подростков на временную работу осуществляется в соответствии с договором о совместной деятельности с организациями.

На период временного трудоустройства между работодателем и подростком заключается срочный трудовой договор, в котором регламентируются условия труда несовершеннолетнего. Так, продолжительность ежедневной работы не может превышать 4 часов для подростков в возрасте от 14 до 15 лет, 5 часов - для подростков 15-16 лет, 7 часов - для подростков от 16 до 18 лет.

Трудоустройство подростков на временную работу организуется центрами занятости населения при непосредственном участии органов местного самоуправления и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.