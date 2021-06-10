РИАМО - 10 июн. На заседании Общественного штаба Москвы по наблюдению за выборами рассмотрели вопрос упрощения регистрации на электронное голосование для избирателей, чей аккаунт сопоставлен с государственными ведомствами, передает корреспондент РИАМО.
Для тех, кто пройдет сопоставление своего личного кабинета с контролирующими органами, проголосовать станет проще. Эта функция называется «Упрощенное заявление». У людей с проверенными аккаунтами в личных кабинетах будет уведомление о том, что они могут участвовать в электронном голосовании.
«Людям с сопоставленными аккаунтами будет приходить контрольное СМС-сообщение на номер, указанный в личном кабинете. Там же его надо ввести. Это быстрый маршрут регистрации на электронное голосование», — уточнил Костырко.
Он добавил, что при записи номер мобильного телефона фиксируется, его изменить в личном кабинете никак нельзя. Это одна из мер безопасности на время голосования. Заявительный этап на регистрацию продлиться 45 дней.
В Единый день голосования в РФ пройдет 19 сентября. Проголосовать онлайн смогут жители шести субъектов, среди которых Москва.
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