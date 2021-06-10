РИАМО - 10 июн. Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась предоставить ОАО «РЖД» 17 земельных участков в районе Мукомольного проезда в центре столицы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, суммарная площадь участков - около 1 га. Их сдадут в аренду на 6 лет для реконструкции и развития Малого кольца Московской железной дороги с электрификацией ветви Кутузово – Москва-Пассажирская – Смоленская.

Анастасия Пятова объяснила, что на этих участках планируют разместить ж/д пути, линии связи, опоры контактной сети и другие элементы инфраструктуры.