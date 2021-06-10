РИАМО - 10 июн. В прошлом году на временную работу устроились более 13 тыс. несовершеннолетних жителей Подмосковья в возрасте от 14 до 18 лет. Чаще всего подростки подрабатывали в образовательных организациях и на предприятиях сферы услуг, сообщила РИАМО заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

«В период летней оздоровительной кампании было временно трудоустроено 11,2 тыс. подростков, это 86% от общей численности участников мероприятий по организации временной занятости несовершеннолетних граждан», – сказала Каклюгина.

По ее словам, за это время между центрами занятости и организациями было заключено почти 800 договоров.

«Большая часть несовершеннолетних были трудоустроены в организациях образования, организациях сферы коммунальных, социальных и персональных услуг. Также ребята были задействованы в сельском и лесном хозяйстве, на предприятиях сферы здравоохранения и соцуслуг, а также в организациях транспорта и связи. Отмечу, что данные сферы сохранили свою актуальность и в этом году. Особое внимание уделялось несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, кроме того, в прошлом году было временно трудоустроено 570 подростков из групп риска», – рассказала Каклюгина.

Согласно ТК РФ, с 14-летнего возраста подростки могут официально устраиваться на легкую работу в свободное от учебы время. На период временного трудоустройства между работодателем и подростком заключается срочный трудовой договор.