РИАМО - 10 июн. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 7 светофорах в подмосковной Лобне оборудовали новую секцию в виде пешехода и стрелки бело-лунного цвета, которая разрешает одновременное движение пешеходов и водителей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Светофоры модернизировали на наиболее проблемных участках: пересечение Букинского шоссе с улицами Батарейная, Гагарина, Промышленная, Циолковского, а также на пересечении улицы Ленина с улицами Борисова и Физкультурная.

«Лобня стала первым городом в Подмосковье, где появились новые бело-лунные секции на светофорах. Мы изучали опыт других стран и регионов по оснащению светофоров такой секцией», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он считает, что дополнительная секция вдвое сократит время ожидания сигнала для пешеходов, увеличит пропускную способность участков на 30%, а также повысит безопасность дорожного движения, поскольку водителям не придется долго простаивать в ожидании «зеленого» сигнала светофора.

Технический директор СпецДорПроект Константин Антонович отметил, что новшество сильно повышает комфорт пешеходов и дополняет обязанность водителей уступать дорогу пешеходам при повороте.

«В итоге это позволяет уменьшать время ожидания для всех участников движения и позволяет бороться с глупыми пробками», - сказал Антонович.

Дополнительные секции на светофорах регламентированы ГОСТ 52289-2019, который вступил в силу в апреле 2020 года.

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