РИАМО - 10 июн. Полицейскими задержана 39-летняя жительница подмосковной Электростали, которая зарезала своего бывшего мужа в ходе ссоры, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, 8 июня в квартире женщина поссорилась с бывшими мужем и нанесла ему 9 ножевых ранений в область правого плеча и груди. Мужчина скончался в больнице.

В ходе допроса женщина дала признательные показания. Следователям предстоит осмотреть место преступления, проверить все обстоятельства произошедшего. Назначены экспертизы.

Задержанной предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Она содержится под стражей.