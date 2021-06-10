РИАМО - 10 июн. В столице почти 660 тыс. жителей старше 60 лет сделали прививку от Covid-19, привиться в городских пунктах вакцинации можно бесплатно, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Известно, что жители старшего возраста сильнее других подвержены заражению. Они также склонны к более тяжелому течению заболевания, к осложнениям. Доктора рекомендуют им вакцинироваться как можно скорее.

Привиться без предварительной записи можно во всех павильонах «Здоровая Москва», а также в крупных ТЦ. Ранее представители колеса обозрения «Солнце Москвы» заявили о намерении стать пунктом вакцинации от коронавируса сразу же после открытия.

В Москве за прошедшие сутки выявили 5 245 новых случаев коронавируса, с начала пандемии в городе выявлено 1 214 459 случаев заражения. Всплеск заболеваемости связывают с несоблюдением горожанами санитарных мер.

В общественных местах и транспорте необходимо надевать защитные маски и перчатки. В транспорте города выявили 450 тыс. нарушений масочно-перчаточного режима.

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