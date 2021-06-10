РИАМО - 10 июн. Мессенджер Telegram оштрафовали на 10 млн рублей в связи 4 эпизодами отказа в удалении запрещенной в РФ информации, сообщает пресс-служба Таганского районного суда Москвы.

По делу № 05-1428/2021 об административном правонарушении назначен штраф в размере 2 млн рублей, по делу № 05-1429/2021 — 3 млн рублей, по делу № 05-1430/2021 — 2 млн рублей, а также по делу № 05-1431/2021 — 3 млн рублей.

Ответственность за все вышеупомянутые нарушения предусмотрена предусмотрена по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.

По данным СМИ, ранее мессенджер обязали выплатить штраф по составленным Роспотребнадзором протоколам. Их общая сумма достигла 5 млн рублей. Содержание противоправных публикаций не уточняется.