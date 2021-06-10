РИАМО - 10 июн. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль приняли участие в закладке первого камня на месте строительства Московской областной детской больницы в Красногорске, передает корреспондент РИАМО.

Проект строительства многопрофильного детского центра поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин. Это будет первое медицинское учреждение такого масштаба в регионе.

«Очень приятно присутствовать на таком знаковом событии. Впервые в Московской области, на моей родине, будет заложен камень в строительство новой многопрофильной областной детской больницы, <...> которая будет состоять из 28 отделений и предоставлять в год помощь 14,5 тыс. пациентов», - сказала Голикова.

В соответствии с проектом планируется построить 10-этажное здание, где будут предусмотрены 28 отделений, в том числе инфекционное, лечебно-диагностические, оториноларингологическое. Всего планируется ввести в эксплуатацию 420 коек. Учреждение будет рассчитано на 300 посещений в смену.

«Для нас это эпохальное событие. В Московской области 1,5 млн детей. Нужен госпиталь, который отвечает самым высоким стандартам. Здесь будут работать самые прогрессивные врачи - около 400 врачей и 1 тыс. человек медицинского персонала. Тут будут оказывать помощь детям со всей страны и Подмосковья в частности. <...> Строители отвечают за то, чтобы за три года этот комплекс был построен. Эта клиника стоит порядка 15 млрд (рублей - ред.)», - сказал Воробьев.

Строительство планируют завершить в IV квартале 2024 года.

«Это событие мы ждали в Московской области 50 лет. <...> Очень надеюсь, что строители будут работать качественно, но сократят сроки», - сказал Рошаль.