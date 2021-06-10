РИАМО - 10 июн. В столице заработал новый электронный сервис для жителей газифицированных домов, его особенностью стала возможность выбрать часы проверки газового оборудования, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Точную дату плановой проверки газового оборудования подскажет Telegram-бот, который, помимо прочего, напомнит о мастере за неделю и сутки до его прихода. Кроме того, онлайн-сервис попросит оценить работу, которую сделал специалист, посредством фотографии, видеозаписи или голосового сообщения.

Плановые проверки газового оборудования проходят в столице каждый год. В частности, внимание уделяется состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов, которые установлены в квартирах. Нарушения, в случае их выявления, устраняются в оперативном режиме.

Москвичей попросили с пониманием относиться к проверкам и обеспечить специалистам газового хозяйства доступ в квартиры.

Москвичам рассказали, как проводится капремонт газопровода в жилых домах>>