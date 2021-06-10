РИАМО - 10 июн. За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 801 случай коронавирусной инфекции, самое большое количество новых случаев Covid-19 зафиксировали в Королеве (86) и в Люберцах (82), сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19 в регионе.

58 случаев коронавирусной инфекции за сутки выявили Мытищах, 42 - в Химках, 40 - в Реутове, 34 - в Пушкине, по 33 - в Дмитровском округе, Долгопрудном, 32 - в Котельниках, 30 - в Ивантеевке, по 28 - в Красногорске и Сергиево-Посадском округе, по 22 - в Богородском округе и Воскресенске, 16 - в Черноголовке, 15 - в Домодедове, по 13 - в Балашихе и Электрогорске, по 12 - в Озерах и Подольске, по 11 - в Одинцовском округе и Электростали.

По 10 случаев Covid-19 зафиксировали в Егорьевске, Коломне и Лыткарине, по 9 - в Зарайске, Истре и Можайском округе, по 8 - в Жуковском и Павловском Посаде, по 7 - в Дзержинском и Ступине, 4 - в Щелкове.

По 3 новых случая инфекции выявили за сутки в Ленинском, Наро-Фоминском и Орехово-Зуевском округах, по 2 - в Клину, Луховицах, Рузском округе и Шатуре, по 1 случаю - в Волоколамском округе, Краснознаменске, Лосино-Петровском округе, Пущине, Серебряных Прудах, Солнечногорске, Фрязине, Чехове и Шаховской.

Ни одного случая коронавируса за сутки не зафиксировали в Бронницах, во Власихе, в Дубне, Звездном городке, Кашире, Лобне, Лотошине, Молодежном, Протвине, Раменском и Талдомском округах.

С начала пандемии в Подмосковье зарегистрировали 278 942 случая коронавирусной инфекции. За пандемию скончались 6 240 человек, выздоровели после лечения 230 011 пациентов.

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