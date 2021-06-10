РИАМО - 10 июн. Если коронавирус протекал тяжело, то от неприятных последствий может помочь гипербарическая оксигенация или барокамера, этот способ насыщает организм кислородом, сообщает Nation News.

Об этом способе рассказала врач гипербарической оксигенации АО «Медицина», член Европейского общества подводной и гипербарической медицины Наталия Зайцева. По ее словам, при гипербарической оксигенации стимулируется выработка антиоксидантов. Это молекулы, которые отвечают за нормальное функционирование клеток, органов и систем.

«Баротерапию рекомендуется применять дважды в год даже здоровым людям, поскольку, согласно исследованиям, она благотворно влияет на весь организм и увеличивает продолжительность жизни», — сказала Зайцева.

Процедура отчасти напоминает реабилитацию космонавта. Человек раздевается, после чего ему дают хлопчатобумажную пижаму. Нужно не забыть снять все кольца, цепочки, серьги. Ничего металлического. Обследование займет полчаса.

Врач попросит человека подойти к стене и дотронуться до специальной медной пластины. Это заземляющий контур, который снимает статическое электричество с тела.

«В барокамере можно лечить усталость, пониженный иммунитет, заболевания легочной, сердечно-сосудистой, нервной систем, урологическую, акушерскую, гинекологическую патологии, заболевания желудка, печени, поджелудочной железы, язвенную болезнь, эндокринные заболевания и многие другие, в том числе полученные вследствие недостатка кислорода в организме», — уточнила Зайцева.