РИАМО - 10 июн. Ход регистрации избирателей на электронное голосование в Москве планируется сделать открытым, что позволит следить за статусом любых заявок онлайн, передает корреспондент РИАМО.

«Мы считаем важным сделать процедуру записи на электронное голосование прозрачной и понятной. Сейчас все статусы заявления приходят в виде уведомлений в личный кабинет (на сайте mos.ru - ред.)», — сказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развития смарт-проектов города Москвы Артем Костырко.

Он добавил, что в скором времени на портале в разделе об электронном голосовании появится поисковая строка, куда можно будет ввести номер заявления и увидеть подробную информацию о нем.

«Вся база данных будет представлена в обезличенном виде. Посторонний наблюдатель никак не сможет идентифицировать конкретного человека», — отметил Костырко.

Ранее зампред Общественной палаты столицы, глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов сообщил, что мобильное приложение для электронного голосования не будет использовано на выборах в Москве осенью этого года, так как оно требует доработки.

В Единый день голосования, который состоится 19 сентября, проголосовать онлайн смогут жители шести субъектов РФ, среди которых Москва. Помимо выборов в Госдуму РФ, в столице также состоятся выборы в Мосгордуму и выборы муниципальных депутатов ряда районов.