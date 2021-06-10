РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 июн. В Центральном парке культуры и отдыха Люберец состоялись пленэрные занятия для учащихся отделения изобразительного искусства детской школы искусств №1, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Михаил Криворучко.

Пленэрные занятия входят в программу обучения художественной школы.

«В течение учебного года, а также во время каникул учащиеся школ искусств работают на природе. Преподаватели стараются, чтобы это было не только закреплением чисто профессиональных навыков в живописи и композиции, но и становилось привычкой пополнять багаж знаний о том крае, где мы живем», - подчеркнул Криворучко.

По мнению преподавателя ДШИ №1 Татьяны Голощаповой, парковая скульптура украшает композиционное решение пейзажа в рисунках юных художников.

«Мы изучаем линейную перспективу, рисуя аллеи, дорожки, арки. Также интересно добавить в пейзаж фигуры людей, животных - стаффаж», - отметила Голощапова.

Детская школа искусств №1 приглашает детей на обучение. Подробная информация - по телефону: 8(495) 559-33-03.