РИАМО - 10 июн. Для того, чтобы приготовить десерт, который воспринимается как мороженое, нужно взять замороженные ягоды, растительное молоко, лимонный сок и корицу, сообщает Nation News.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева отметила, что альтернатива мороженому полезнее его самого и готовится с помощью блендера из разного рода замороженных ягод.
Она добавила, что наличие низкого иммунитета вместе со злоупотреблением холодного десерта грозит ларингитом, однако единичное поедание мороженого такие проблемы не подразумевает.
По словам врача, мороженое в основном рационе представляет собой самостоятельный продукт либо полезный перекус.
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