РИАМО - 10 июн. Для того, чтобы приготовить десерт, который воспринимается как мороженое, нужно взять замороженные ягоды, растительное молоко, лимонный сок и корицу, сообщает Nation News.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева отметила, что альтернатива мороженому полезнее его самого и готовится с помощью блендера из разного рода замороженных ягод.

«Обычное мороженое содержит жировые добавки, которые являются дополнительными калориями. Их чрезмерное количество оказывает влияние на островковую зону поджелудочной железы. Поэтому у людей с избыточным весом при частом употребление этих компонентов пищи формируются пушистые ламбрекены, которые со временем заполняются эндогенным жиром. В итоге человек набирает еще больше веса», – сказала Королева.

Она добавила, что наличие низкого иммунитета вместе со злоупотреблением холодного десерта грозит ларингитом, однако единичное поедание мороженого такие проблемы не подразумевает.

По словам врача, мороженое в основном рационе представляет собой самостоятельный продукт либо полезный перекус.

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