РИАМО - 10 июн. Многофункциональный комплекс и колесо обозрения «Солнце Москвы», которое является самым высоким в Европе, может стать пунктом вакцинации от коронавируса сразу же после открытия, сообщает пресс-служба «Солнце Москвы».
«Есть множество примеров, когда вакцинация проходит не только в городских поликлиниках, медицинских центрах и больницах, но и на объектах функционального назначения, адаптированных под прививочные пункты: в кинотеатрах, музеях, спортивных стадионах, даже в соборах», — сказал руководитель компании «Колесо обозрения «Солнце Москвы» Денис Тетерин.
Он отметил, что аттракцион станет центром притяжения для горожан. Это позволит москвичам выбирать удобное время для поездки в поликлинику.
«Мы готовы поддержать инициативу города и столичных властей — предложить наш объект в качестве площадки для размещения пункта вакцинации. Москвичам не придется выбирать отдельное время, чтобы поехать в поликлинику и сделать прививку. Цель нашей инициативы — содействовать прививочной кампании, интегрировав процедуру вакцинации в привычный ритм жизни горожан», — добавил Тетерин.
Процедура вакцинации не будет отличаться от действующих алгоритмов, согласованных с Минздравом РФ. Сделать прививку смогут все желающие.
В Москве за прошедшие сутки выявили 5 245 новых случаев коронавируса, с начала пандемии в городе выявлено 1 214 459 случаев заражения. Всплеск заболеваемости связывают с несоблюдением горожанами санитарных мер.
В общественных местах и транспорте необходимо надевать защитные маски и перчатки. В общественном транспорте города выявили 450 тыс. нарушений масочно-перчаточного режима.
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