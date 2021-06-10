РИАМО - 10 июн. С начала текущего года Подмосковье занимает 1 место по производству хлеба и хлебобулочных изделий в РФ, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Подмосковье в который раз стало лидером в России по производству хлеба и хлебобулочных изделий, включая полуфабрикаты. Объем произведенной продукции составил 148,5 тыс. т. Мы опережаем Москву – представителя второго места в рейтинге регионов, на 19 тыс. т, а Санкт-Петербург, третье место – на 45 тыс. т», – сказал глава Минсельхозпрода региона Сергей Воскресенский.

Производством хлебобулочной продукции в Подмосковье занимаются порядка 60 малых предприятий, около 40 крупных и средних предприятий и 7 основных мукомольных заводов. К самым крупным предприятиям региона относятся: «БКК «Коломенский», «Щелковохлеб», «Клинский хлебокомбинат», «Ореховохлеб», «Дедовский хлеб», «Раменский комбинат хлебопродуктов», «Луховицкий мукомольный завод», «Подольский мукомольный завод», «Серпуховхлебопродукт» и другие.

В настоящее время производственная мощность предприятий Московской области составляет более 1 млн т хлебобулочных изделий и муки разных сортов в год.