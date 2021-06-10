РИАМО - 10 июн. Депутат Государственной думы от «Единой России» Лариса Шойгу скончалась на 69-м году жизни, сообщил руководитель фракции «Единая Россия», член Cовета Госдумы Сергей Неверов.

В своем посте в Facebook Неверов выразил соболезнования родным и близким покойной.

«Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной Республике Тыва, долгие годы защищала ее интересы в Государственной думе», – написал Неверов.

Любовь и уважение среди коллег, а также в общественных кругах, по словам Неверова, Шойгу заслужила благодаря профессиональным и человеческим качествам. Кроме того, она была честной, неравнодушной и стремилась помогать людям.

Шойгу занимала пост заместителя председателя комитета Государственной думы по контролю и регламенту. С 5-го созыва она работала в нижней палате парламента. Покойная – старшая сестра министра обороны РФ Сергея Шойгу.