РИАМО - 10 июн. Депутат Государственной думы от «Единой России» Лариса Шойгу скончалась на 69-м году жизни, сообщил руководитель фракции «Единая Россия», член Cовета Госдумы Сергей Неверов.
В своем посте в Facebook Неверов выразил соболезнования родным и близким покойной.
Любовь и уважение среди коллег, а также в общественных кругах, по словам Неверова, Шойгу заслужила благодаря профессиональным и человеческим качествам. Кроме того, она была честной, неравнодушной и стремилась помогать людям.
Шойгу занимала пост заместителя председателя комитета Государственной думы по контролю и регламенту. С 5-го созыва она работала в нижней палате парламента. Покойная – старшая сестра министра обороны РФ Сергея Шойгу.
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