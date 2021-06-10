РИАМО - 10 июн. Зампред правительства Московской области — министр социального развития региона Ирина Каклюгина рассказала, когда будут известны результаты сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об сообщает пресс-служба министерства образования региона.
Результаты будут известны не позднее следующих дат:
По географии, литературе и химии — 17 июня;
По русскому языку — 23 июня;
По профильной математике — 23 июня;
По истории и физике — 28 июня;
По обществознанию — 30 июня;
По биологии — 5 июля;
По иностранным языкам — 7 июля;
По информатике — 8 июля;
По предметам в резервные дни сдачи ЕГЭ — 14 июля.
Результаты можно узнать на сайте РЦОИ МО. Достаточно ввести ФИО ребенка и номер паспорта. При этом серию паспорта вводить нет необходимости.
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