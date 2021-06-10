РИАМО - 10 июн. Мобильное приложение для электронного голосования не будет использовано на выборах в Москве осенью этого года, соответствующее решение приняли в четверг на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами, передает корреспондент РИАМО.

«Наш штаб сам выступал за разработку такого приложения. Оно было бы к месту, если бы у нас было одно голосование с одним бюллетенем. Сейчас же у нас будут меняться сроки и количество бюллетеней. Поэтому приложение надо доработать», — сказал зампред Общественной палаты столицы, глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

Также у приложения имеется ряд сложностей с обновлением своей базы данных. При этом на данный момент готовы обе версии для устройств на базе операционных систем iOS и Android.

«Система iOS безопасна, так как она закрытого типа. На нее очень трудно установить программное обеспечение из стороннего источника. Кроме того, наше приложение удобно в первую очередь для самого избирателя. Оно само сформирует бюллетень для голосования», — пояснил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развития смарт-проектов города Москвы Артем Костырко.

Общественный штаб по наблюдению за выборами пришел к решению опробовать мобильное приложение на общегородском голосовании в Москве. Тестирование планируют сделать за несколько месяцев до голосования в Мосгордуму. Мэру столицы направят соответствующее обращение.

«Мы выбираем вопрос, который можно задать жителям Москвы на тестовом общегородском голосовании. Он будет важным и привлекающим внимание — от массовой вакцинации до чипирования домашних животных», — резюмировал Венедиктов.

Также штаб обсудил функцию «Отложенное решение» на дистанционном голосовании в столице. Она повышает безопасность системы и оставляет избирателю возможность проголосовать в случае, если возникнут технические сбои на устройстве пользователя или в системе. Отложенное голосование действует на всех трех этапах: муниципальный, городской и федеральный.

«Простыми словами — это если бы на голосовании человек, стоя перед урной, передумал в своем выборе, после чего пошел за новым бюллетенем», — пояснил Венедиктов.

В Единый день голосования, который состоится 19 сентября, проголосовать онлайн смогут жители шести субъектов РФ, среди которых Москва. Помимо выборов в Госдуму РФ, в столице также состоятся выборы в Мосгордуму и выборы муниципальных депутатов ряда районов.