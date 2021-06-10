РИАМО - 10 июн. На выходных в столице прогнозируется небольшое потепление, 12 июня, в День России, температура составит плюс 22-24 градуса, сообщается на сайте «Метеовести».

Сейчас в Центральной России наблюдается грозовая активность: грозы продолжат греметь до начала следующей недели, но будет становиться теплее.

10 и 11 июня в Москве максимальная температура составит плюс 19-21 градус, такой показатель немного ниже климатической нормы. С 12 июня воздух начнет прогреваться, грозовых туч станет меньше. Температура воздуха составит плюс 22-24 градуса.

В Московском регионе до 13 часов 11 июня объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра до 15-17 метров в секунду и грозы.