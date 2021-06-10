РИАМО - 10 июн. С начала года в Москве выдали разрешение на строительство 4 млн кв м квартир, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.



«За 5 месяцев 2021 года Мосгосстррйнадзор оформил 223 разрешения на строительство на общую площадь 5,6 миллионов квадратных метров. Большая часть разрежений выдана на строительство многоквартирных жилых домов — 75 разрешений на 4 млн кв м недвижимости», — сказал Войстратенко.



При этом, с января по май 2021 года Мосгосстройнадзором было введено в эксплуатацию 3,8 млн кв. м недвижимости, из них общая площадь введенных в строй жилых объектов - 2,7 млн кв. м.

Ранее торгово-бытовой комплекс в районе Западное Дегунино на севере столицы получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

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