РИАМО - 10 июн. В Москве за первые пять месяцев 2021 года введено в эксплуатацию свыше 1,9 млн кв. м жилья, что составляет почти половину от годового плана, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«При годовом плане по вводу жилья в 4 млн кв. м только за прошедшие пять месяцев в Москве введено более 1,9 млн «квадратов» жилой недвижимости. Таким образом, мы уже почти выполнили половину годового плана и можем констатировать, что строительство жилья в столице идет опережающими темпами», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, всего с начала года в городе введено почти 4,2 млн «квадратов» недвижимости, из них более 1 млн кв. м социальных, промышленно-производственных, административно-деловых, торгово-бытовых и других объектов, дающих столице дополнительные рабочие места.



Ранее Бочкарев сообщал, что Москва практически вернулась к «доковидным» темпам строительства. Спад заболеваемости позитивно влияет на динамику строительства в городе, поэтому объемы и темпы строительства после снятия ограничений растут.

Покупать ли квартиру в 2021 году: прогноз цен на недвижимость в Московском регионе>>