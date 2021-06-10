РИАМО - 10 июн. В Москве за первые пять месяцев 2021 года введено в эксплуатацию свыше 1,9 млн кв. м жилья, что составляет почти половину от годового плана, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
По его словам, всего с начала года в городе введено почти 4,2 млн «квадратов» недвижимости, из них более 1 млн кв. м социальных, промышленно-производственных, административно-деловых, торгово-бытовых и других объектов, дающих столице дополнительные рабочие места.
Ранее Бочкарев сообщал, что Москва практически вернулась к «доковидным» темпам строительства. Спад заболеваемости позитивно влияет на динамику строительства в городе, поэтому объемы и темпы строительства после снятия ограничений растут.
Покупать ли квартиру в 2021 году: прогноз цен на недвижимость в Московском регионе>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии