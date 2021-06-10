РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 июн. Федерация самбо городского округа Люберцы провела завершающие спортивный сезон мероприятия и подвела его итоги, сообщает организация.

Прошедший сезон стал успешным для самбистов. По итогам года еще одному люберчанину – Михаилу Андрееву – присвоили звание мастера спорта. Виктор Федулов также выполнил норматив, ожидают объявление приказа от Минспорта региона о присвоении звания.

Также в федерации отметили другие успехи самбистов.

В копилке побед люберецких самбистов по итогам года – завоеванное мужчинами третье общекомандное место на чемпионате Московской области. Юная спортсменка Кира Калинина стала призером первенства ЦФО. В целом, самбисты регулярно радовали успехами, становясь победителями и призерами областных и территориальных первенств.

На закрытии сезона состоялся мастер-класс от именитых спортсменов: бронзового призера чемпионата мира, победителя Всемирных игр боевых искусств Али Куржева, чемпиона Европы Александра Сарайкина и победителя молодежного первенства Европы Глеба Познахирко. Также прошел открытый ковер по самбо, победы на котором шли в зачет присвоения спортивных разрядов.