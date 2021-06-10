Правила рыбной ловли 2021: за что могут оштрафовать в Подмосковье

Виды рыбной ловли
В России выделяют несколько видов рыбной ловли. Среди них рыболовство в научно-исследовательских целях, промышленное и прибрежное рыболовство, а также любительское рыболовство.
Любительским можно назвать вылов рыбы, если с его помощью гражданин удовлетворяет личные потребности. К той же категории относят и спортивное рыболовство, когда рыбаки соревнуются, пытаясь поймать больше рыбы за ограниченное время.
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Где нельзя ловить рыбу
Согласно федеральному закону №475 «О любительском рыболовстве», рыбакам больше не нужно получать никаких разрешений, чтобы ловить рыбу в водоемах общего пользования. То есть они могут рыбачить в водоемах, в которых рыбалка не запрещена.
Однако некоторые ограничения все же есть. Ловить рыбу нельзя на расстоянии менее 500 метров от гидротехнических сооружений — шлюзов, мостов и плотин. Нельзя ловить рыбу около рыбозаводов и рыбоводческих хозяйств, в особо охраняемых природных территориях, на которых установлены собственные правила. Запрещено ловить рыбу и на нерестилищах в период нереста — за нарушение этой нормы может грозить штраф до 300 тысяч рублей.
Как сообщила РИАМО юрист Светлана Петропольская, приказ Минсельхоза №453 описывает районы Московской области, в которых любительская рыбная ловля запрещена. К ним относятся:
- Река Волга на расстоянии менее одного километра от плотины в городе Дубна ниже по течению (за исключением залива в старице с правой стороны от гидроузла);
- Клязьминское водохранилище в заливе Красная Горка;
- Река Лутосня и ее притоки в административных границах Солнечногорского и Дмитровского районов;
- Некоторые акватории Истринского и Пестовского водохранилищ.
Согласно статье 8.37 КоАП РФ, за рыбалку в неположенном месте граждан могут оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей.
Чем запрещено рыбачить
В настоящее время в России нельзя ловить рыбу с помощью сетей. За нарушение этого правила рыбака могут оштрафовать на сумму от двух до пяти тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи, отметила Петропольская.
Кроме того, на рыбалке нельзя использовать ловушки всех типов, капканы, огнестрельное и пневматическое оружие, а также удочки и спиннинговые снасти с общим количеством крючков более десяти штук у одного человека.
Рыболовы-любители Московской области также не могут использовать арбалеты и луки. Помимо этого, на реках, где обитают лососевые виды рыб, запрещено применять пассивные орудия добычи.
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Когда запрещено рыбачить
В Московской области существует несколько периодов, во время которых рыбалка запрещена или ограничена. Так, согласно правилам рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, с 22 марта по 1 июня запрещено рыбачить в водоемах-охладителях Шатурской и Электрогорской ГРЭС. С 1 октября по 30 апреля запрещено ловить рыбу на некоторых зимовальных ямах, а с 15 декабря по 15 января действует запрет на ловлю налима.
В свою очередь, с 1 апреля по 10 июня, во время весеннего нереста, в Подмосковье действовали следующие ограничения: рыбачить разрешалось только вне нерестовых участков с помощью удочек или донок, оснащенных не более чем двумя крючками. Однако 10 июня указанные ограничения снимаются.
Норма улова на рыбака
Во многих российских регионах установлены ограничения по суммарной суточной норме добычи. В Московской области эта норма составляет пять килограмм на человека. Однако если человек поймал крупную рыбу, превышающую вес суточной нормы, то он может оставить ее себе, но в таком случае рыбалку придется прекратить.
Любая выловленная рыба должна быть не меньше установленной нормы для определенного вида, в противном случае ее нужно будет отпустить. В частности, для рыболовов Московской области минимальный размер судака и сазана — 40 сантиметров, а щуки — 32 сантиметра. Измерять рыбу нужно от носа до хвостового плавника.
Стоит отметить, в Подмосковье нельзя ловить следующие виды: стерлядь, кумжа (форель), сом пресноводный, хариус, подуст, белоглазка, синец, чехонь, берш, миноги, раки. Если гражданин нарушит правила рыболовства, ему грозит штраф до пяти тысяч рублей.
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