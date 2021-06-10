Правила рыбной ловли 2021: за что могут оштрафовать в Подмосковье

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Согласно федеральному закону №475 «О любительском рыболовстве», рыбакам больше не нужно получать никаких разрешений, чтобы ловить рыбу в водоемах общего пользования. То есть они могут рыбачить в водоемах, в которых рыбалка не запрещена.

Однако некоторые ограничения все же есть. Ловить рыбу нельзя на расстоянии менее 500 метров от гидротехнических сооружений — шлюзов, мостов и плотин. Нельзя ловить рыбу около рыбозаводов и рыбоводческих хозяйств, в особо охраняемых природных территориях, на которых установлены собственные правила. Запрещено ловить рыбу и на нерестилищах в период нереста — за нарушение этой нормы может грозить штраф до 300 тысяч рублей.

Как сообщила РИАМО юрист Светлана Петропольская, приказ Минсельхоза №453 описывает районы Московской области, в которых любительская рыбная ловля запрещена. К ним относятся:

Река Волга на расстоянии менее одного километра от плотины в городе Дубна ниже по течению (за исключением залива в старице с правой стороны от гидроузла);

Клязьминское водохранилище в заливе Красная Горка;

Река Лутосня и ее притоки в административных границах Солнечногорского и Дмитровского районов;

Некоторые акватории Истринского и Пестовского водохранилищ.

Согласно статье 8.37 КоАП РФ, за рыбалку в неположенном месте граждан могут оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей.