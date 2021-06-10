РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 июн. Теннисист из городского округа Люберцы Сурен Карамян стал серебряным призером на Всероссийском мастерском турнире по настольному теннису среди мужчин и женщин, сообщает комитет по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.

В турнире участвовали 90 лучших теннисистов из Москвы, Московской, Тверской, Тюменской областей, Уфы, Казани, Екатеринбурга и других городов. Наш земляк Сурен Карамян выступал в паре с опытным теннисистом Андреем Байбулдиным и занял второе место. Также на турнире люберчанин выполнил норматив мастера спорта России.

Сурен Карамян занимается теннисом 8 лет. Он является многократным призером Московской области в личных и парных соревнованиях.