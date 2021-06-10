РИАМО - 10 июн. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов на 149 заседании вручил награды президента РФ и регионального парламента председателю комитета по делам молодежи спорта Мособлдумы Олегу Жолобову и уполномоченному по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой. Об этом сообщается на сайте Московской областной думы.

Олег Жолобов получил благодарность президента РФ за активную законотворческую деятельность.

Ксению Мишонову наградили знаком Московской областной думы «За вклад в развитие законодательства» II степени.

«Благодарю депутатский корпус Мособлдумы и Игоря Юрьевича Брынцалова за наше совместное взаимодействие. И за то что всегда принимали все мои идеи и предложения по изменению законодательства региона для улучшения нашей жизни. И несколько этих идей воплотились в жизнь, мы приняли совместные законы. Надеюсь встретиться с вами в новом созыве, и мы также будем вместе работать для защиты интересов детей», - отметила Мишонова.