РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 июн. На улице Добролюбова в поселке Томилино Люберец перенесут контейнерную площадку по просьбе жителей, сообщает теруправление «Томилино-Октябрьский» администрации городского округа.

Перенос контейнеров обсудили во время встречи начальника теруправления Сергея Андреева с жителями улицы Добролюбова 9 июня.

Андреев рассмотрел возможность переноса и выбора участков для размещения контейнерных площадок для сбора ТБО. В ходе диалога были предложены варианты, которые будут проработаны в ближайшее время. Полностью планируют решить вопрос этим летом.

Нынешнее место размещения контейнерной площадки не устраивает жителей. Сейчас на площадке установлены два бака: серый и синий.