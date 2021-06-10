РИАМО - 10 июн. Майор полиции Денис Промыслов помог московскому пенсионеру, который потерял сознание в собственной квартире. Полицейский забрался в жилье через окно и вызвал скорую помощь, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«В дежурную часть обратились жильцы дома, расположенного на Широкой улице. Они выразили беспокойство по поводу пожилого соседа, из квартиры которого на протяжении нескольких дней доносились звуки работающего телевизора. При этом из дома мужчина не выходил и на звонки в дверь не реагировал», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что на место прибыл участковый, который опросил жильцов, а после вызвал кран-манипулятор.

Когда техника прибыла на место, полицейский забрался в люльку и поднялся на уровень третьего этажа, где увидел лежащего на полу 70-летнего пенсионера. Далее участковый забрался в квартиру через окно на балконе и вызвал скорую, которая помогла мужчине. Пенсионера уже передали родственниками.

На текущий момент выяснилось, что пенсионеру стало плохо еще несколько дней назад. Он потерял сознание, упал и не смог подняться.