РИАМО - 10 июн. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что изменится для российских водителей с вступлением в силу новых правил оформления полисов ОСАГО, передает Nation News.

Изменения в оформлении полиса ОСАГО могут вступить в силу уже 22 августа. Это произойдет после того, как Госдума примет соответствующие поправки в третьем чтении. Автовладельцев планируют освободить от требования предъявлять диагностическую карту при оформлении страхового полиса. Это связано с тем, что из-за пандемии сократилось число пунктов ТО, где можно оформить эту карту.

«Отвязка техосмотра от ОСАГО — способ сохранить систему страхования. Количество пунктов ТО сокращалось, новых пунктов не появлялось, хотя планировалось, что для них создадут стимулы развития, упростят требования и так далее», — сказал Шапарин.

Он добавил, что глава ГИБДД Михаил Черников также предложил сделать техосмотр для личного транспорта добровольным. Следовательно, пунктов техосмотра будет очень мало, они станут не нужны.

С 1 марта 2022 года в России вырастет штраф за отсутствие техосмотра — до 2 тыс. рублей. Это означает, что водители все-таки будут оформлять диагностические карты, когда их «отвяжут» от полисов ОСАГО.

Шапарин убежден, что без прохождения ТО в стране значительно увеличится число неисправных авто. В свою очередь, это повлечет за собой рост аварийности и смертности на дорогах.

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