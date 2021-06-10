РИАМО - 10 июн. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что изменится для российских водителей с вступлением в силу новых правил оформления полисов ОСАГО, передает Nation News.
Изменения в оформлении полиса ОСАГО могут вступить в силу уже 22 августа. Это произойдет после того, как Госдума примет соответствующие поправки в третьем чтении. Автовладельцев планируют освободить от требования предъявлять диагностическую карту при оформлении страхового полиса. Это связано с тем, что из-за пандемии сократилось число пунктов ТО, где можно оформить эту карту.
Он добавил, что глава ГИБДД Михаил Черников также предложил сделать техосмотр для личного транспорта добровольным. Следовательно, пунктов техосмотра будет очень мало, они станут не нужны.
С 1 марта 2022 года в России вырастет штраф за отсутствие техосмотра — до 2 тыс. рублей. Это означает, что водители все-таки будут оформлять диагностические карты, когда их «отвяжут» от полисов ОСАГО.
Шапарин убежден, что без прохождения ТО в стране значительно увеличится число неисправных авто. В свою очередь, это повлечет за собой рост аварийности и смертности на дорогах.
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