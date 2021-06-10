РИАМО - 10 июн. В Москве в четверг днем загруженность дорог достигла 7 баллов из 10 возможных, сильнее всего заполнены транспортом центральные улица города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Крупные заторы образовались на Садовом кольце, улицах Новый Арбат, Остоженка, 1905 года, Ленинском проспекте и других.

Помимо этого, серьезные проблемы с движением зафиксированы на Третьем транспортном кольце, западе, северо-востоке и юго-востоке столицы.

К 15:00 загруженность городских дорог снизится до 6 баллов, к 18:00 она может вырасти до 8 баллов.

Дорожная обстановка в городе может осложняться из-за ремонтных работ. Ночью дорожные работы проводились в Волоколамском тоннеле на севере Москвы. К настоящему моменту они завершились, тоннель полностью открыт для движения.