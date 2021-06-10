РИАМО - 10 июн. В рамках строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Селигерская» под Коровинским шоссе в Москве появится подземный пешеходный переход, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.
ТПУ позволит создать комфортную пересадку между станцией метро «Селигерская» и наземным транспортом. В рамках проекта планируется благоустроить территории вокруг узла и парка у здания Единого диспетчерского центра столичного метро.
Станцию «Селигерская» открыли в столице в 2018 году. На текущий момент в мегаполисе возводится участок метро от станций «Селигерская» до «Физтех».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что в работе находятся станции метро «Улица 800-летия Москвы», «Лианозово» и «Физтех». Площадки раскрыты, здесь прокладываются тоннели и возводятся станции.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии