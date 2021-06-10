РИАМО - 10 июн. В рамках строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Селигерская» под Коровинским шоссе в Москве появится подземный пешеходный переход, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«На базе станции метро «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии будет создан крупный транспортно-пересадочный узел. Планируется строительство многофункционального центра с подземной автостоянкой, отстойно-разворотной площадки со зданием конечной станции ГУП «Мосгортранс» на Пяловской улице, подземного пешеходного перехода под Коровинским шоссе, реконструкция части Коровинского шоссе и Селигерской улицы», – сказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

ТПУ позволит создать комфортную пересадку между станцией метро «Селигерская» и наземным транспортом. В рамках проекта планируется благоустроить территории вокруг узла и парка у здания Единого диспетчерского центра столичного метро.

Станцию «Селигерская» открыли в столице в 2018 году. На текущий момент в мегаполисе возводится участок метро от станций «Селигерская» до «Физтех».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что в работе находятся станции метро «Улица 800-летия Москвы», «Лианозово» и «Физтех». Площадки раскрыты, здесь прокладываются тоннели и возводятся станции.