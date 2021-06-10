РИАМО - 10 июн. Срок проектирования объектов может сократиться вдвое с применением технологий информационного моделирования (BIM), сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Сокращение сроков проектирования достигается за счет оптимизации технологических процессов. Например, если раньше при смене материала и цвета фасада требовался подробный перерасчет всей расходной части проекта, то теперь это можно сделать «на автомате» за несколько секунд», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что технология BIM-моделирования - комплексная. Она охватывает не только процессы проектирования и строительства, но и эксплуатацию новых объектов.

По словам Бочкарева, после внедрения BIM в строительной отрасли начнут внедрять параметрическое проектирование. Так, компьютерные алгоритмы смогут самостоятельно составлять проект целого района.

Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин отметил, что BIM-технологии уже применяют при строительстве в новой Москве.

«Например, в поселении Кокошкино появится детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену с постом скорой медпомощи. Ее проектирование выполняется методом BIM-моделирования. По завершении строительства поликлинику оснастят самым современным медицинским оборудованием и медтехникой», - добавил Жидкин.