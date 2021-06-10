РИАМО - 10 июн. В Подмосковье выявили 801 новый случай Covid-19, с начала пандемии в регионе выявили 278 942 случая коронавируса, сообщает региональный оперштаб по ситуации с инфекцией.

За сутки в области скончались 8 человек с данной инфекцией. С начала пандемии умерли 6 240 человек с Covid-19.

При появлении любых симптомов ОРВИ жителям рекомендуют вызывать врача на дом.

В регионе работают горячая линия по вопросам Covid-19 по номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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