РИАМО - 10 июн. В Подмосковье выявили 801 новый случай Covid-19, с начала пандемии в регионе выявили 278 942 случая коронавируса, сообщает региональный оперштаб по ситуации с инфекцией.
За сутки в области скончались 8 человек с данной инфекцией. С начала пандемии умерли 6 240 человек с Covid-19.
При появлении любых симптомов ОРВИ жителям рекомендуют вызывать врача на дом.
В регионе работают горячая линия по вопросам Covid-19 по номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.
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