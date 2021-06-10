РИАМО - 10 июн. Хамовнический суд столицы арестовал до 7 августа начальника отдела проверок в сфере закупок контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки РФ Михаила Шерстобитова, сообщает ТАСС.

Шерстобитов обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

Обвиняемого в уголовном преступлении задержали в центре мегаполиса. 8 июня Шерстобитову передали взятку размером 150 тыс. рублей, после его взяли с поличным. Обвинение мужчине предъявили в день задержания.

Следствие установило, что обвиняемый получил взятку за изменения в акте ревизионной проверки одного из вузов.