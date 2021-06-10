РИАМО (РЕУТОВ) - 10 июн. Возводящиеся в подмосковном Реутове здания поликлиник позволят вдвое увеличить количество принимаемых в смену пациентов, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«При поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева решим эту задачу поэтапно в течение ближайших двух лет: до конца 2021 года введем в строй поликлинику на 750 посещений, в 2022 году завершим строительство пристройки на 250 посещений к поликлинике №1 на улице Гагарина. Таким образом, мы удвоим сегодняшний резерв первичного медицинского звена», - подчеркнул Каторов.

По его словам, поликлинические мощности в Реутове на сегодня составляют одну тысячу посещений в смену.

Возведение поликлиники на 750 посещений в Реутове начато инвестором в 2014 году и должно было завершиться через два года. Однако обанкротившийся застройщик – группа компаний «ЭкспертСтрой» не выполнил этого и других взятых на себя социальных обязательств. После вмешательства губернатора Московской области Андрея Воробьева и областного министерства здравоохранения, в начале 2021 года был проведен аукцион по поиску нового подрядчика для завершения строительства объекта.

Также в Реутове начата реализация проекта по строительству пристройки на 250 посещений в смену к поликлинике №1 на улице Гагарина. В современном четырехэтажном здании разместятся дневной стационар, неврологическое, онкологическое, диагностическое и эндоскопическое отделения, кабинеты терапевтов, офтальмолога, маммолога, пульмонолога, гастроэнтеролога и эндокринолога. По просьбам жителей проект был дополнен кабинетами стоматологической помощи. Новый корпус соединят с действующим зданием переходом на уровне третьего этажа. Общая площадь помещений учреждения составит почти 4,7 тысячи квадратных метров.