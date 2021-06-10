РИАМО - 10 июн. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг утвердили 33 членов Общественной палаты Московской области нового созыва, передает корреспондент РИАМО.

Текущий состав Общественной палаты был сформирован в 2018 году, срок полномочий действующих членов составляет 3 года.

«Общественная палата Московской области состоит из 99 членов и треть из них утверждается Мособлдумой из числа кандидатов, выдвинутых зарегистрированными на территории Московской области некоммерческими организациями, в том числе региональными общественными объединениями», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов.

Процедура формирования нового состава Общественной палаты Подмосковья стартовала в апреле. Прием документов о кандидатах осуществлялся до 11 мая, затем перечень кандидатов был внесен в Мособлдуму. Депутаты определили список из 33 кандидатов, который утвержден на заседании в четверг.