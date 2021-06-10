РИАМО - 10 июн. График движения аэроэкспрессов с Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево изменится 12-14, 19-20 и 26-27 июня в связи с проведением плановых работ на железной дороге, сообщает пресс-служба ООО «Аэроэкспресс».

12-13 июня с 20:35 включительно до конца дня будут отменены все рейсы с Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево, кроме поездов в 21:05 и 22:35. Из аэропорта после 20:45 поезда отправятся только в 21:45 и 23:15.

13-14, 20 и 27 июня аэроэкспрессы в сторону Шереметьево в 5:35, 6:05 и 6:35, а также поездов из аэропорта в 5:45, 6:15 и 7:15 будут отменены.

19 июня аэроэкспрессы с Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево с 17:05 до конца дня будут отменены. Из Шереметьево они будут отменены с 16:45 до конца дня за исключением поездов в 20:15 и 21:45.

Для удобства пассажиров каждые 15-20 минут ходят экспресс автобусы от станции метро «Ховрино» и из аэропорта Шереметьево. Дорога до терминала B занимает 20 минут. В дни отмен поездов их график будет продлен.

Пассажиров просят заранее планировать поездку.

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